Kastamonu 3. sayfa haberi: Kastamonu'da ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi

Kastamonu 3. sayfa haberi... Kastamonu ve Taşköprü ilçesinde ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Kastamonu ve Taşköprü ilçesinde ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kastamonu'da Aktekke Mahallesi Tosya Caddesi üzerinde devriye faaliyeti yürüten ekiplerce şüphe üzerine durdurulan araçta 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet 7,65 adet fişek ele geçirildi. Tabanca ve fişekler muhafaza altına alınırken, şahıs hakkında da adli tahkikat başlatıldı.

Taşköprü ilçesi sanayi sitesinde yapılan çalışmalar üzerine bir şahsın yapılan kaba üst aramasında üzerinde ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet 7,65 adet fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - KASTAMONU