Haber : Kastamonu 3. sayfa haberi... Durdurulan araç ve içerisindeki şahıslar üzerinde çok sayıda uyuşturucu madde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu 3. sayfa haberi... Durdurulan araç ve içerisindeki şahıslar üzerinde çok sayıda uyuşturucu madde bulundu

 - Güncelleme:
Kastamonu 3. sayfa haberi... Durdurulan araç ve içerisindeki şahıslar üzerinde çok sayıda uyuşturucu madde bulundu

Kastamonu haber: Burdur'un Bucak ilçesinde bekçilerin şüphesi üzerine durdurulan bir araç ve aracın içerisindeki şahısların üzerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde bekçilerin şüphesi üzerine durdurulan bir araç ve aracın içerisindeki şahısların üzerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, 12 Ağustos Cuma günü saat 22: 30 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde devriye gezen bekçiler, şüphe üzerinde durdurdukları araçtan inerek elindeki çanta ile kaçmaya çalışan şahsı uzun süren kovaladılar. Kovalamacanın sonucunda bekçiler tarafından yakalanan şahıs ve araçta bulunan 3 şahıs savcılıktan alınan arama kararı ile Bucak ilçe emniyet müdürlüğüne getirilerek arama yapıldı.

Yapılan aramalarda kaçan şahsın elindeki çanta ve durdurulan araç içerisinde çok sayıda uyuşturucu madde ve kullanımı için çeşitli düzenekte plastik eşya olduğu tespit edilerek el konuldu.

Bunun üzerine gözaltına alınan H. B., D. Ç., T. T. ve C. E. Ç. isimli 4 kişi, Bucak Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan H. B., D. Ç. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, T. T. mahkeme kararı ile serbest bırakıldı ve C. E. Ç. tutuklandı. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Burdur Bucak 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title