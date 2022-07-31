Kastamonu 3. sayfa haberi... Bandırma'da park halindeki araç alev aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu 3. sayfa haberi... Bandırma'da park halindeki araç alev aldı

Kastamonu 3. sayfa haberi... Bandırma'da park halindeki araç alev aldı

Kastamonu 3. sayfa haberine göre Balıkesir'de park halindeki bir araçta çıkan yangın ekiplerin erken müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

 - Güncelleme:

Balıkesir'de park halindeki bir araçta çıkan yangın ekiplerin erken müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangın, Bandırma ilçesi Sunullah Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 VN 430 plakalı park halindeki araçta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmı biranda alev aldı. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Yangının ise aracın elektrik sisteminden çıktığı tahmin ediliyor. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title