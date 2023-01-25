Kaşla göz arasında motosikletini çaldılar

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir veteriner kliniğine giren şahıs dışarıya park ettiği motosikleti adeta kaşla göz arasında çalındı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir veteriner kliniğine giren şahıs dışarıya park ettiği motosikleti adeta kaşla göz arasında çalındı. Klinikten çıkıp motosikletini göremeyince adeta şok geçiren ve polise ihbarda bulanan vatandaş her yerde çalınan motosikletini arıyor.

Olay, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Halil Sayar isimli bir vatandaş 03 SL 156 plakalı motosikletini park edip veteriner kliniğine girdi. 10 dakika içerisinde klinikten çıkan Sayar, motosikletini park ettiği yerde göremeyince adeta şok oldu. Durumu güvenlik güçlerine haber veren Halil Sayar yardım istedi. Polis ekipleri olay yerine gelerek güvenlik kameralarını inceledi.

Tüm işlerini motosikleti ile hallettiğini ifade eden motosiklet sahibi Halil Sayar, "Veteriner odasının önüne geldim ilaç almak için. Veteriner dişçideymiş, 15 dakika sonra geleceğini söyledi. Yan taraftaki kahveye girdim bir bardak çay içesiye gitti motor. Üzgün olmaz mıyız ya her şeyim motor benim" dedi.

Polis ekipleri şimdi her yerde kaybolan motosikleti arıyor. - AFYONKARAHİSAR