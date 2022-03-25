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Kaşla göz arasında çaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaşla göz arasında çaldı

Adıyaman'da çocuğu ile birlikte bir markete giren kadın, kaşla göz arasında gözüne kestirdiği ürünleri çantasına doldurup soğukkanlı bir şekilde marketten ayrıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da çocuğu ile birlikte bir markete giren kadın, kaşla göz arasında gözüne kestirdiği ürünleri çantasına doldurup soğukkanlı bir şekilde marketten ayrıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi'nde faaliyet gösteren Hüseyin Öteleş'e ait markete çocuğuyla birlikte gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, market çalışanını oyalamaya başladı. Bir yandan çalışanı oyalayan kadın, bir yandan da gözüne kestirdiği çikolataları, kahveleri çalarak çantasına doldurdu. Güvenlik kameralarının saniye saniye kayıtta bulunduğu markette kadın daha sonra marketten soğukkanlı bir şekilde ayrıldı. Bir süre sonra durumdan şüphelenen market çalışanları, kamera kayıtlarını incelediklerinde hırsızlık olayını fark etti. - ADIYAMAN

Kaşla göz arasında çaldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, Market, 3. Sayfa, Haberler

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