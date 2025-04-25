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Kasksız ve Plakasız Motosiklet Sürücüsüne Büyük Ceza

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Aksaray'da trafik ekipleri, kasksız ve aynasız motosiklet kullanan sürücüye 26 bin 965 lira ceza keserken, motosiklet ise trafikten men edildi.

Tescilsiz motosikletin kasksız ve aynasız sürücüsüne 26 bin 965 lira ceza

AKSARAY - Aksaray'da trafik ekiplerinin durdurduğu plakasız ve aynasız motosikletin kasksız sürücüsüne 26 bin 965 lira ceza kesildi.

Olay, Paşacık Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir genelinde motosiklet kullanıcılarına yönelik sıkı bir takip başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri sürücüsünü kasksız gördüğü bir motosikleti durdurdu. Trafik ekipleri sürücüsü kasksız olan motosikletin plakasının bulunmadığını, herhangi bir tescil kaydının olmadığını belirledi. Bunun üzerine yasal işlemlere başlayan trafik ekipleri şasi numarası da olmayan motosikleti trafikten men ederek otoparka çektirdi. Sürücü M.Y. isimli gence ise kasksız, aynasız ve plakasız motosiklete binmekten 26 bin 965 lira para cezası kesildi. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Motosiklet ve sürücülerine yönelik denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir. Amacımız, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek tüm olumsuzlukların önüne geçilmesidir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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