Kasksız ve Alkollü Motosiklet Sürücüsüne 25 Bin Lira Ceza

Kasksız ve Alkollü Motosiklet Sürücüsüne 25 Bin Lira Ceza
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Aksaray'da polis ekipleri tarafından durdurulan motosiklet sürücüsü, kasksız ve plakasız motosiklet kullanırken 1.13 promil alkollü çıktı. Sürücüye toplamda 25 bin 972 lira ceza kesilirken, basın mensuplarına poz vermeyi de ihmal etmedi.

Aksaray'da polis ekiplerinin kasksız görüp durdurduğu motosikletin sürücüsü 1.13 promil alkollü çıkarken, motosikletinde plakası da takılı olmayan sürücü 25 bin 972 lira ceza yiyince basın mensubuna el sallayıp "Çek" diye poz verdi.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Tiyatro Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kavşakta uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezi istikametine giden ve sürücüsünde kask olmayan motosikleti durdurdu. Kasksız M.B.Y. (25) isimli sürücünün motosikletinde inceleme yapan polis ekipleri motosiklette plakanın da takılı olmadığını belirledi. Sürücünün hal ve hareketlerinden şüphelenerek alkollü olabileceği ihtimali üzerine alkol muayenesi yapan polis bu kez de sürücünün 1.13 promil alkollü olduğunu tespit etti. Tescil plakası 51 ACF 430 olan motosikletin sürücüsü ceza işlemleri için polis otosu başına alınırken, burada kendini görüntüleyen basın mensuplarını fark edip önce onları telefonuyla görüntüledi, sonda da kameralara el sallayıp "Çek" diye poz verdi. Sürücüye alkollü, kasksız ve plakasız motosiklet kullanmaktan 25 bin 972 lira para cezası kesilerek ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Yasal sınırın 2 katının üzerinde alkollü olması nedeniyle hakkında adli işlem başlatılan sürücü olay yerine gelen asayiş ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. Motosiklet ise olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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