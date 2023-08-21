Kasksız Motosiklet Sürücüsünün Tehlikeli Sürüş Anları Kaydedildi

Muğla'da kasksız bir motosiklet sürücüsünün yüzüstü yatarak tehlikeli bir şekilde sürüş yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti.

MUĞLA'da, kasksız sürücünün motosikleti yüzüstü yatarak kullandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Fethiye'nin İnönü Caddesi'nde seyreden, kasksız sürücü, bir anda motosikletinin üzerine yüzüstü yattı. Zaman zaman hızı 100 kilometreye kadar ulaşan motosikletin sürücüsünün hem kendi can güvenliğini, hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye attığı anlar, trafikteki diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından sürücüye tepki yağdı. (DHA)