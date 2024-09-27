Üye Girişi
Haberler

Kasksız Motosiklet Kullanırken Kaza Yapan Aday Sürücünün Belgesi İptal Edildi

Kasksız Motosiklet Kullanırken Kaza Yapan Aday Sürücünün Belgesi İptal Edildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kasksız motosiklet kullanırken kazaya karışan ve sürücü belgesi iptal edilen aday sürücü hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine ağır para cezası uygulandı.

Antalya'da aday sürücü olan ve 3 kez kasksız motosiklet kullanırken yakalandığı için sürücü belgesi iptal edilen sürücü, otomobille çarpıştı. Kaza anında yine kask takmadığı görülen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 5002 Sokak üzerinde seyir halindeki Bilal O.'nun kullandığı 34 DNR 10 plakalı otomobil ile Ahmet K.'nin kullandığı 07 BER 261 plakalı motosiklet çarpıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Ahmet K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü belgesi iptal edilmiş

Öte yandan, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı sorgulamada motosiklet sürücüsünün aday sürücü belgesi olduğu, daha önce 3 kez kasksız motosiklet kullanırken yakalandığı için sürücü belgesinin iptal edildiği belirlendi. Motosiklet sürücüsü Ahmet K.'nin kaza anında yine kask takmadığı görüldü. Motosiklet sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, motosiklet sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan ayrı ayrı 12 bin 977'şer TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Güvenlik antalya 3-sayfa Yaşam Kaza

Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken

Mezarı açtıran en önemli etken, bu koltukta verilen poz oldu

 Husilerden gece yarısı İsrail'i titreten saldırı! Sirenler çalınca kendilerini kaldırıma attılar

Gece yarısı 00.40'ta ateşlenen füzeler İsrail'i korkudan titretti

 Polisi şehit eden suç makinesi 2 ay önce annesini dövüp ölümle tehdit etmiş

Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! "O…luk yapıyorsun" deyip ölümle tehdit etmiş
2. el araç satışında yeni dönem başladı! Artık herkes için zorunlu

2. el araç satışında yeni dönem başladı! Artık herkes için zorunlu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Beyza kimdir, kaç yaşında, nereli? Beyza Aydın büyük ödülün sahibi oldu! Adana yaya geçidi kazası nedir? Olay anı video izle! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 27 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? BORSA DÜŞTÜ MÜ? 27 Eylül Cuma borsa güne nasıl başladı? Tarihte bugün ne oldu? 27 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? CANLI ALTIN KURU | 27 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Galatasaray- Kasımpaşa maçı ne zaman? Galatasaray- Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE! Samet Şeker bulundu mu? Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Beşiktaş Fibabanka- Hapoel Sholomo Tel Aviv maçı nerede oynanacak? İsrail takımı Türkiye'ye gelmiyor! Trendyol Süper Lig'de 7. Hafta maçları! Süper Lig'de bugün kimin maçı var? Kemal Doğulu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kemal Doğulu kaç yaşında, nereli? Kemal Doğulu biyografisi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });