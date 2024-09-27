Kasksız Motosiklet Kullanırken Kaza Yapan Aday Sürücünün Belgesi İptal Edildi

Antalya'da aday sürücü olan ve 3 kez kasksız motosiklet kullanırken yakalandığı için sürücü belgesi iptal edilen sürücü, otomobille çarpıştı. Kaza anında yine kask takmadığı görülen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 5002 Sokak üzerinde seyir halindeki Bilal O.'nun kullandığı 34 DNR 10 plakalı otomobil ile Ahmet K.'nin kullandığı 07 BER 261 plakalı motosiklet çarpıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Ahmet K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü belgesi iptal edilmiş

Öte yandan, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı sorgulamada motosiklet sürücüsünün aday sürücü belgesi olduğu, daha önce 3 kez kasksız motosiklet kullanırken yakalandığı için sürücü belgesinin iptal edildiği belirlendi. Motosiklet sürücüsü Ahmet K.'nin kaza anında yine kask takmadığı görüldü. Motosiklet sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, motosiklet sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan ayrı ayrı 12 bin 977'şer TL para cezası uygulandı. - ANTALYA