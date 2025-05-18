Kasklı Berber Katilleri Yakalandı: 3 Abi Adliyeye Sevk Edildi

Kasklı berber katilleri yakalandı: Kız kardeşleriyle görüşmeye devam eden berberi öldüren 3 abi, adliyeye sevk edildi

Sevdiği kızı ailesinden istedi, red cevabı alması rağmen görüşmeye devam edince canından oldu

BURSA - Bursa'da kız kardeşleriyle görüşmeye devam eden berber çırağını öldüren 3 abi, adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 2. Kanal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir berber dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, sevdiği kızı ailesinden isteyen Ali Elhalifa (21), olumsuz cevap aldı. Kız kardeşleri ve Suriye uyruklu Ali Elhalifa'nın bir daha görüşmesini istemeyen K.O., H.O. ve R.O., Elhalifa'yı uyardı.

Görüşmeye devam eden Elhalifa'nın berber dükkanına motosikletle gelen zanlılar, motosikleti dükkana yakın bir yere bıraktı. Kaskla dükkana gelen zanlılar, 21 yaşındaki çırağı hedef alarak ateş etti.

Zanlılar, motosikleti de almadan kaçtı. Ağır yaralanan Elhalifa ise, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlılar, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.