Kaskı sayesinde ölümden döndü, o anlar kamerada

Kaskı sayesinde ölümden döndü, o anlar kamerada Motosiklet, kamyonete ve park halindeki otomobile çarptı Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet, kamyonete ve park halindeki otomobile çarptı.