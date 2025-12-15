Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde yara almadan kurtuldu

Mersin'de emniyet şeridine giren taksiye arkadan çarpan motosiklet sürücüsü, kaskı sayesinde kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise motosiklet ve kask kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 AZJ 733 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Hüseyin Cengiz, emniyet şeridine geçtiği sırada, önünde ilerleyen İ.Ö. idaresindeki 33 T 1436 plakalı taksinin de emniyet şeridine girmesi sonucu taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletinden savrulan Cengiz yere düşerken takla atan motosiklet, sürücünün üzerine devrildi.

Kazayı gören kaldırımdaki bir vatandaş yardıma koşarken, arkadan gelen Cengiz'in arkadaşı motosikleti üzerinden kaldırdı. Yaşanan anlar Hüseyin Cengiz'in motosiklet kamerasıyla arkadan gelen motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaskı sayesinde kazayı yara almadan atlatan motosikletli, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Cengiz, hastanede yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi.

Görüntülerde, motosiklet sürücüsü Hüseyin Cengiz'in sağ şeritten emniyet şeridine geçtiği, hemen ardından önünde seyreden taksinin de emniyet şeridine girerek durduğu görülüyor. Bu sırada arkadan gelen Cengiz'in taksiye çarptığı, çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinden savrularak yere düştüğü ve motosikletin takla atarak sürücünün üzerine devrildiği anlar yer aldı.

"Ne sinyal verdi ne de ikaz lambası yaktı"

İhlas Haber Ajansı muhabirine kaza anını anlatan motosiklet sürücüsü Cengiz, yaklaşık 60-70 kilometre hızla ilerlediği sırada taksinin aniden önüne geçtiğini belirterek, "Birden taksicinin biri önüme atladı. Ne sinyal verdi ne de dörtlü gibi bir ikaz lambası yakarak beni uyardı. Duracağını düşünemediğim için arkadan çarptım" dedi.

"Kask sayesinde kazayı yara almadan atlattım"

Çarpmanın ardından yere düştüğünü ve motosikletin üzerine devrildiğini ifade eden Cengiz, "Çarpmanın etkisiyle yere düştüm ve motor üstüme devrildi. Neyse ki kafamda kask vardı, bu sayede kazayı yarasız beresiz atlattım. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldüm ve gerekli kontroller yapıldı" diye konuştu.

"Arkadaşım motoru üzerimden kaldırdı"

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar ve arkadaşının yardımına koştuğunu söyleyen Cengiz, "Motor üstüme düştüğünde, arkamdan gelen bir arkadaşım motoru üzerimden kaldırdı. Herhangi bir yara veya ciddi bir şey almadım. Gerçekten ucuz atlattık" ifadelerini kullandı.

Motosiklet sürücülerine uyarılarda bulunan Cengiz, "Lütfen çok dikkatli olun. Bazen böyle beklenmedik durumlar yaşanabiliyor. Ne kadar iyi sürseniz, ne kadar tecrübeli olsanız da bir anlık dalgınlık ya da öngörülemez bir durum karşısında hiçbir şey yapamıyorsunuz. Herkes dikkatli olsun" dedi. - MERSİN