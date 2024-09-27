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Kaskı Koluna Takan Motosiklet Sürücüsüne Ceza

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Eskişehir'de yapılan trafik denetiminde kaskı kafası yerine koluna takan motosiklet sürücüsü, polis tarafından ceza uygulandı. Denetimlerde toplam 27 araç kontrol edilerek birçok sürücüye ceza kesildi.

Kaskı kafası yerine koluna takan motosiklet sürücüsü denetimde ceza yedi

Denetime yakalanan kasksız sürücüyü polis "Hoş geldin" diyerek karşıladı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde birçok kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ceza yazıldı. Denetime kolundaki kaskla yakalanan motosikletli de polis tarafından "Hoş geldin" denilerek karşılanmasının ardından hakkında işlem uygulandı.

Dün, saat 15.00'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince motosiklet ve motorlu bisikletler üzerine denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetim çerçevesinde, yoldan geçen toplam 27 araç durdurularak trafik kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Çalışmalar esnasında, belgelerinde eksiklik olan ve kask takmayan sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden ceza yazıldı. Durdurulan motosiklet sürücüleri ayrıca trafik polisleri tarafından ilgili konular hakkında bilgilendirildi.

"Hiç tolerans tanımadılar"

Gerçekleştirilen denetimlerde kendisine ceza yazılan motosiklet sürücüsü Kemal Erkaya, "Aynalarımı açmadığımdan dolayı ceza yedim. Az önce evden çıktıydım. Aracı garaja sokarken aynalarını kapatarak sokuyorum ama hiç tolerans tanımadılar. Motosiklet kullananların çevirmelerde kaçarları yok. Her şeyleri tam bir şekilde sürsünler. Affı olmuyor, emin olun her türlü bulunuyor. Ben aynadan yemezsem muhtemelen plakalıktan ceza yiyeceğim ama zaten sabit. Motosiklet kazası zaten ağır oluyor. O yüzden ekipman da kullanmak lazım. Yani benim yaptığımı yapmamak lazım" dedi.

Kaskı Koluna Takan Motosiklet Sürücüsüne Ceza
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR ERTEN - 3.Sayfa

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