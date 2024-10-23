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Kask Takmayan Motosiklet Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Kask Takmayan Motosiklet Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı
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Muğla'nın Milas ilçesinde kask takmadan hız yapan motosiklet sürücüsü, trafik ekipleri tarafından yakalanarak cezalandırıldı ve motosikleti trafikten men edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde kask takmadan trafikte ilerleyen ve hız yaparak trafiği tehlikeye düşüren şahsa idari para cezası uygulanırken, motosiklette trafikten men edildi.

Milas-Bodrum Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 48 ARC 581 plakalı motosikletin sürücüsü, kasksız olarak trafikte hız yaparken görüntülenmişti. Kendi canını ve trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan motosiklet sürücüsü, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Büro Amirliği ekiplerince bugün yakalanarak, cezai işlem uygulandığı ve motosikletin trafikten men edildiği öğrenildi. Ekiplerin Milas'ta trafik kurallarının uygulanması konusunda çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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