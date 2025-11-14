Kask Takmayan Motosiklet Sürücüsü Kaza Geçirdi: Başından Yaralandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kaskı olmayan motosiklet sürücüsü, geçirdiği kaza sonrası baş bölgesinden yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Cide ilçesine bağlı Kasaba Mahallesi Garaj Köprüsü üzerinde dere kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytullah A. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü Beytullah A., kafasında kask olmadığı için motosikletinden düşmesi sonrası baş bölgesinden yaralandı. Yüzü kanlar içerisinde kalan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesinden sonra Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası trafik ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU