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Kask Başka Bir Hayat Kurtardı: Motosiklet Sürücüsü Kazayı Sorunsuz Atlattı

Kask Başka Bir Hayat Kurtardı: Motosiklet Sürücüsü Kazayı Sorunsuz Atlattı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü, koruyucu kask sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Sürücü olay yerinden kendi motosikletiyle ayrıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araca çarpmasının ardından motosikletiyle birlikte savrularak sürüklenen motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza; Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Sürücü ismi öğrenilemeyen 07 BVH 574 plakalı motosiklet, trafik ışıklarına geldiğinde aynı istikamete gitmekte olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araca yandan çarptı.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, çarpmanın ardından motosikletiyle birlikte savrulan ve metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü kazayı başındaki kask sayesinde burnu bile kanamadan atlattı.

Motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerine, yaralanmadığını ve herhangi bir talebi olmadığını söyledikten sonra motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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