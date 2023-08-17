Kasımpaşa'da Motosikletli Sürücü Araç Sürücüsünü Darp Etti

Kasımpaşa'da motosikletli bir sürücü, sokak ortasında tartıştığı bir başka sürücünün önünü keserek darp etti. Yüzü kanlar içinde kalan araç sürücüsünün 'Ağabey vurma' feryatları ise öfkeli şahısa engel olmadı. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da trafikte kavga kamerada: "Ağabey vurma" diye yalvardı, yüzü kanlar içinde kaldı

İSTANBUL - Kasımpaşa'da motosikletli bir sürücü, sokak ortasında tartıştığı bir başka sürücünün önünü keserek darp etti. Yüzü kanlar içinde kalan araç sürücüsünün "Ağabey vurma" feryatları ise öfkeli şahısa engel olmadı. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Beyoğlu Kasımpaşa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletle ilerleyen iki şahıs ve bir araç sürücüsü arasında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde tartışma yaşandı. Ardından motosikletli sürücünün diğer aracın önünü kesmesiyle tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Motosikletinden inen şahıs, araç sürücüsünün hiçbir şekilde müdahale etmemesine karşın yumruklarla darp etmeye başladı. Sürücünün, "Ağabey vurma" feryatlarını dikkate almayan şahıs, küfür ve yumruklarla saldırıya devam etti. Sürücünün yüzünü kanlar içinde bırakan şahıs, plakasız motosikletine binerek olay yerinden uzaklaşırken, yaşananları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.