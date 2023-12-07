Üye Girişi
Haberler

Kasım Ayında Bin 114 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı ve 889 Kişi Yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Muğla'da Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerinin düzensiz göç il mücadele çalışmaları devam ederken, Kasım ayında sadece denizde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve kurtarılan düzensiz göçmen sayısı bini geçerken, yasa dışı yollardan deniz yolu ile geçiş yaparken yakalanan düzensiz göçmen sayısı da 900'e yaklaştı.

Kasım ayında bin 114 düzensiz göçmen kurtarıldı ve 889 kişi yakalandı

MUĞLA - Muğla'da Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerinin düzensiz göç il mücadele çalışmaları devam ederken, Kasım ayında sadece denizde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve kurtarılan düzensiz göçmen sayısı bini geçerken, yasa dışı yollardan deniz yolu ile geçiş yaparken yakalanan düzensiz göçmen sayısı da 900'e yaklaştı.

1480 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun kıyısına sahip Muğla, düzensiz göçmenlerin Avrupa hayali ile yasa dışı yollardan kaçış umudu taşıdıkları noktalardan birisi durumuna geldi. Özellikle Bodrum, Marmaris ve Datça kıyılarından kalabalık gruplar halinde Yunanistan adalarına gayri resmi yollardan geçiş yapmak isteyen düzeniz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanıyor.

Muğla kıyı şeridinde Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Kasım ayında Bin 114 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler içinde büyük bölümünü Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve ölüme terk edilen düzensiz göçmenler oluşturuyor.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Kasım ayında kurtarılan Bin 114 düzensiz göçmenin yanında yasa dışı yollardan lastik bot ve benzeri araçlar ile kaçma girişiminde bulunan 889 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Muğla Güvenlik Sahil Güvenlik Göçmenler 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sınıf anneliği kalktı mı, yasaklandı mı? Başakşehir - Şanlıurfaspor maçı CANLI izle! Başakşehir - Şanlıurfaspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Yarın okullar tatil mi (KAR TATİLİ)? 8 Aralık CUMA MEB okullar tatil mi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Bursa su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İzmir su kesintisi listesi! TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen kimdir? Tiktok kapatılacak mı? Tiktok ne zaman kapatılacak? Tiktok yasaklandı mı? 7 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 7 Aralık Cuma Hutbesi! Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. eleme adayları kimdir? 7 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! 7 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? Hangi Yunan adalarına vizeler kaldırıldı? Vizesiz gidilebilen Yunan adaları hangileri?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title