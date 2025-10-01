Haberler

Kaş'ta Yüklü Miktarda Kaçak Tütün ve Ürünleri Ele Geçirildi

Kaş'ta Yüklü Miktarda Kaçak Tütün ve Ürünleri Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma tarafından yürütülen operasyon kapsamında yüklü miktarda kaçak tütün ve sigara ürünleri ele geçirildi. Şüpheli E.D.'nin iş yeri ve aracında yapılan aramalarda 300 paket kaçak sigara, 20 elektronik sigara, 80 elektronik sigara likiti ve daha birçok ürün bulundu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen operasyonda yüklü miktarda kaçak tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ilçede kaçak sigara ve tütün ürünleriyle mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışması sonucu E.D. isimli şüphelinin iş yeri ve aracında yapılan aramada 300 paket kaçak sigara, 20 elektronik sigara, 80 elektronik sigara likiti, 45 kilogram kıyılmış tütün, 50 kilogram nargile tütünü, 20 puro, 80 bin adet dolu makaron ve 70 bin adet boş makaron ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ortalığı karıştıracak iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahin misin be adam! Bir hafta önce paylaştığı video herkesin dilinde

Kahin misin be adam! Bir hafta önce paylaştığı video herkesin dilinde
Eski Kongo Cumhurbaşkanı Joseph Kabila idama mahkum edildi

Eski Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.