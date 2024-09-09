Kaş'ta Tarihi Eşya Operasyonu: Çok Sayıda Eser Ele Geçirildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde yapılan operasyonda, şüpheli bir şahsın evinde çok sayıda tarihi eşya ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yürütülen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, şüpheli M.A.'nın evinde yapılan aramada çok sayıda tarihi eser bulundu. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyon, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü. Operasyon kapsamında, M.A.'nın ikametinde yapılan aramada toplamda 7 bin 515 adet sikke, 25 adet yüzük, 2 adet obje ve 1 adet bilezik ele geçirildi. Elde edilen eserlerin çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendiriliyor.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA