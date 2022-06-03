Kaş'ta hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı - Haberler

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Kaş'ta hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaş'ta hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde basit yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde basit yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalkan Mahallesi'nde basit yaralama ve hırsızlık suçlarına karıştığı tespit edilen H.B. isimli şüpheliyi yakaladı. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen H.B., çıkarıldığı mahkemece 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla tutuklandı. H.B., Elmalı T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hisarcık Antalya 3. Sayfa Haberler

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