Kaş'ta çıkan orman yangını kısman kontrol altına alındı Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi. Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan orman yangınına 3 uçak, 3 helikopter 8 arazöz ile müdahale edildi. Kısmen kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kaş'ta çıkan orman yangını kısman kontrol altına alındı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.