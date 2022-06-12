Kaş'ta çıkan orman yangını kısman kontrol altına alındı - Haberler

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Kaş'ta çıkan orman yangını kısman kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaş'ta çıkan orman yangını kısman kontrol altına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan orman yangınına 3 uçak, 3 helikopter 8 arazöz ile müdahale edildi. Kısmen kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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