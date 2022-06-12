Kaş'ta çıkan orman yangını kısman kontrol altına alındı - Haberler

Kaş'ta çıkan orman yangını kısman kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan orman yangınına 3 uçak, 3 helikopter 8 arazöz ile müdahale edildi. Kısmen kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. - ANTALYA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa