Kaş'ta orman yangını: Yerleşim yeri yakınındaki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor - Haberler

Kaş'ta orman yangını: Yerleşim yeri yakınındaki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaş'ta orman yangını: Yerleşim yeri yakınındaki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.
Kaş'ta orman yangını: Yerleşim yeri yakınındaki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor
ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan orman yangınına 3 uçak, 3 helikopter 8 arazöz ile müdahale edildi. Kısmen kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa