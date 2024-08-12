Kaş'ta araç ses sistemi çalan 4 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir araca ait ses sistemini çalan 4 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaş ilçesinde yaşayan S. A, aracına zarar verildiği ve ses sisteminin çalındığı ihbarı üzerine Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri harekete geçti. Şüphelilerinin O.U, H.N.K., A.S. ve E.P. tespit eden ekipler, evlerindeki aramada hırsızlık olayında çalınan malzemeler ele geçirdi. Eşyalar sahibine teslim edilirken, olayın şüphelileri çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi. - ANTALYA