Diyarbakır'da sulama kanalının kıyısında elbiseleri bulunan Rojvan Çerkezoğlu'nun banka kartının Batman'da kullanıldığı tespit edildi. Çerkezoğlu'nun telefoncuda kartını kullandığı ve telefon aldığı belirlendi. Güvenlik kameralarından kişinin Çerkezoğlu olduğu tespit edildi ve bir otelde olduğu belirlendi. Çerkezoğlu'nun, elbiselerini bilerek sulama kenarına bıraktığı ve İstanbul'da bulunan yakınlarının yanına gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

KARTINI KULLANINCA BATMAN'DA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'da sulama kanalının kıyısında elbiseleri bulunan ve kanalda arama çalışması başlatılan Rojvan Çerkezoğlu'nun (18) güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede kullandığı banka kartından Batman'da olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada Çerkezoğlu'nun telefoncuda kartını kullandığı ve telefon aldığı ortaya çıktı. Güvenlik kameralarından kişinin Çerkezoğlu olduğu tespit edildi ve bir otelde olduğu belirlendi. Çerkezoğlu'nun, elbiselerini bilerek sulama kenarına bıraktığı, köyde kalmak istemediği, İstanbul'da bulunan yakınlarının yanına gitmek için hazırlık yaptığı, telefon aldıktan sonra otele yerleştiği öğrenildi. Çerkezoğlu 18 yaşından büyük olduğu için herhangi bir işlem yapılmadı.

Gıyasettin TETİK- İhsan YILMAZ/ DİYARBAKIR,