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Kartepe'de yol kenarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yol kenarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın, Kartepe ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi Ezgi Caddesi'nde meydana geldi. Durumu fark eden vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde alevler daha da büyümeden söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yol kenarında ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kartepe ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi Ezgi Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple yol kenarındaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olmadı. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde alevler daha da büyümeden söndürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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