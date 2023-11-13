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Kartepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 1,5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

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3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imali ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan hakkında adli tahkikata başlandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imali ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan hakkında adli tahkikata başlandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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