Kartepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 1,5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imali ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan hakkında adli tahkikata başlandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imali ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan hakkında adli tahkikata başlandı.