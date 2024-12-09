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Kartepe'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kartepe'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza 09.00 sıralarında Sapanca yolu Emekevler ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.Ç kontrolündeki 41 ANG 445 plakalı Dacia marka araç ile F.M idaresindeki 41 AUP 195 plakalı Hyundai marka araç kavşakta.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların 112 acil çağrı merkezine yaptıkları ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. 3 yaralı hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza yapan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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