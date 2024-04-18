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Kartepe'de tırın altında kalan yaya yaralandı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir tırın altında kalan yaya yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tırın altında kalan yaya yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi Atakan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. idaresindeki 34 KFE 520 plakalı tır, kırmızı ışıkta durdu. Yeşil ışığın yanmasıyla tır sürücüsü hareket etmeye başlarken o esnada yola çıkan yayayı fark etmedi. Yaya S.S., tırın altında kalırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri kriko ile tırı kaldırarak, yaya S.S'yi çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.S., hastaneye sevk edildi. Öte yandan, polis ekiplerince tır sürücüsü M.C'nin ifadesine başvuruldu. Tırların şehir içi trafiğine çıkışı yasak olan saatler arasında, seyir halinde olan sürücüye 690 TL para cezası uygulandı.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kırmızı ışıkta tırın durduğu, yeşil ışıkta hareket haline geçerken yola çıkan yayaya çarptığı görüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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