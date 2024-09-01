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Kartepe'de Tartışma Sonucu Öldürülen Kişinin Katili Tutuklandı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşanan olayda, tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren şahıs tutuklandı. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren şahıs tutuklandı.

Olay, 30 Ağustos günü Suadiye Mahallesi Karadere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre B.K. ile E.K. isimli kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine pompalı tüfeğe sarılan B.K. ateş ettiği E.K.'yı öldürdü. Olayın ardından çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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