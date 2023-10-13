Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kartepe'de tartışma sonucu muhtar silahla yaralandı

Kartepe'de tartışma sonucu muhtar silahla yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Pazarçayırı Mahallesi Muhtarı R.G., tartıştığı oğlu E.G. tarafından silahla yaralandı. Olayın ardından muhtar hastaneye kaldırıldı ve jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.