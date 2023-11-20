Kartepe'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Hasan Ş. ağır yaralandı. Saldırgan kaçarken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde silahla başından vurulan Hasan Ş. (19) ağır yaralandı, saldırgan kaçtı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ferah Sokak'ta meydana geldi. Bir iş yerinin önünde bulunan Hasan Ş., bir kişi tarafından silahla başından vuruldu. Saldırgan kaçarken, bölgeye ekipler sevk edildi. Ağır yaralanan Hasan S., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.