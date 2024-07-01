Kartepe'de Roma dönemine ait mezar başı heykeli ve sütunları ele geçirildi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde jandarma ekipleri bir eve düzenledikleri operasyonda Roma dönemine ait bir mezar başı heykeli ve altı adet mezar taşı sütununu ele geçirdi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, mezar başı heykeli ve mezar taşı sütunları ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre bir istihbaratı değerlendiren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kartepe ilçesinde bir şahsa ait ikamete operasyon düzenledi. Yapılan arama sonucunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir mezar başı heykeli ve altı adet mezar taşı sütunu ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlandı. - KOCAELİ