Kartepe'de Roma dönemine ait mezar başı heykeli ve sütunları ele geçirildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, mezar başı heykeli ve mezar taşı sütunları ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre bir istihbaratı değerlendiren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kartepe ilçesinde bir şahsa ait ikamete operasyon düzenledi. Yapılan arama sonucunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir mezar başı heykeli ve altı adet mezar taşı sütunu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlandı. - KOCAELİ