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Kartepe'de restoranda çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir restoranda hesap anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olayda silahlar da kullanıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir restoranda hesap anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde İstasyon Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoran yetkilileri ile bir grup müşteri arasında hesap anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle arbede yaşanırken, silahlar çekildi. Silah sesleri üzerine bazı kişiler panikle restorandan dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı. Kavgada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri restoranda ve caddede incelemelerde bulundu.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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