Üye Girişi
Haberler

Kartepe'de Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, İbrikdere Mahallesi D-100 Karayolu Sakarya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. idaresindeki 81 AR 585 plakalı Toyota marka otomobil ile T.Y. hakimiyetindeki 41 DR 595 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 81 AR 585 plakalı otomobil, sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, 81 AR 585 plakalı araçta bulunan sürücü H.T. ve eşi E.T. araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü H.T. ve durumu ağır olan eşi E.T., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar H.T, E.T. ve Ç.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Kartepe kocaeli trafik Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

İddia ortalığı fazlasıyla karıştıracak! Ankara, Esed'in olmazsa olmaz şartını kabul etmeye hazır

İddia ortalığı fazlasıyla karıştıracak! Ankara, Esed'in olmazsa olmaz şartını kabul etmeye hazır

 Kayıp Narin'i arama çalışmaları sürüyor! Diyarbakır'da aramalar o noktada yoğunlaştı

Kayıp Narin'i arama çalışmaları sürüyor! Diyarbakır'da aramalar o noktada yoğunlaştı

 CHP lideri Özel: 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz

CHP lideri Özel: "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz
Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi

Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 1 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE: Beşiktaş- Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? BEIN SPORT ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? 2024-25 sezonu Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? İsmail Çokçalış kimdir? İsmail Çokçalış kaç yaşında, nereli? Cem Söküt kimdir? Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil olan Cem Söküt kaç yaşında, nereli? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK 2024 MÜLAKAT SONUÇLARI: MEB öğretmen atama mülakat sonuçları açıklandı mı? Bein Sports 3 CANLI izle! (MANCHESTER CITY- LIVERPOOL) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Manchester United FC- Liverpool maçı ne zaman? Manchester United FC- Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Eyüpspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Eyüpspor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Icardi nasıl sakatlandı? Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS sonuçlarına nasıl bakılır?
title