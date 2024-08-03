Kartepe'de Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yon kenarındaki elektrik direğine çarparak yan yattı, kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Maşukiye mevki Sapanca istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 CHV 820 plakalı Toyota marka otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarparak yan yattı. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle araç kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ