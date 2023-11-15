Kartepe'de Keresteciye Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir keresteciye motosikletle gelen şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde motosikletle keresteciye gelen kimliği belirsiz bir kişi, tabanca ile O.E. isimli çalışanı yaraladıktan sonra kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kartepe ilçesine bağlı İbrikdere Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki keresteciye motosikletle gelen kimliği belirsiz bir kişi, kerestecide çalışan O.E.'ye tabanca ile ateş açtı. O.E. kanlar içerisinde kalırken, şüpheli geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı. Sağ bacağından yaralanan O.E., iş yerinin yanındaki akaryakıt istasyonuna gelerek, çalışanlardan yardım istedi. İhbarla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı O.E., ambulans ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.