Kartepe'de Kaza: İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı, 2 Yaralı

Kartepe'de Kaza: İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı, 2 Yaralı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde 2 kişi yaralandı.

Kartepe ilçesi Maşukiye-Sapanca yolu üzerinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Maşukiye-Sapanca yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, trafiğin aksamaması için bölgede önlem alarak ulaşımı tali yoldan sağladı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
