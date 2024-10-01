Kartepe'de Kayak Merkezi Kazası: İşletme Sahibi 45 Bin TL Cezaya Çarptırıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 50 yaşındaki kadının kayak merkezinde şambrelle kayarken açıklık bulunan tellerden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın duruşmasında karar verildi. Bilirkişi raporunda yüzde 70 oranında asli kusurlu bulunan işletme sahibine 45 bin TL para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi Tuğba Paloluoğlu (50), 14 Ocak'ta ailesiyle birlikte Kartepe'de bulunan kayak tesisine gitti. Paloluoğlu, şambrelle kayarken açıklık bulunan tellerden 2-3 metre yükseklikten düştü. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti, ailesi işletmenin kusurlu ve ihmalkar davrandığı iddiasıyla şikayette bulundu.

"Biraz kusurum var ancak büyük kusur bende değildir"

Olaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması Kocaeli 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık İsmail S. (39), müştekiler Muhammed Yaşık, Murathan Yaşık ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık İsmail T., "İş yerini ben işletiyorum. Olay günü maktul Tuğba, aile bireyleriyle iş yerime geldi. Ateş yakıp piknik yapacaklarını, aynı zamanda kaymak istediklerini söylediler. Ben de şahıslara kaymaları için şambrel isimli simit verdim. Tuğba Hanım'ı da kilosu sebebiyle kaymaması gerektiği hususunda uyarıda bulundum. Bir süre sonra tesisteki tüm insanların kayak pistinden aşağıya koştuklarını gördüm. Ben de oraya koştum. Tuğba Hanım battaniye ile yukarı taşınıyordu. Onu kafe bölümüne alıp ısıtmaya çalıştım. Akabinde ambulansa alıp hastaneye götürdük, sonradan vefat ettiğini öğrendim. Ben bu işi 2006 yılından beri yapıyorum, işletmemde kaygan zemin ve diğer uyarı levhaları mevcuttur. Bu olayda hiç kusurum yok diyemem, biraz kusurum var ancak büyük kusur bende değildir. Yüzde 70 kusurunu kabul etmiyorum. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzüldüm, çok pişmanım, keşke bu olay yaşanmasaydı. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

"Annem açılan tel örgülerden yaklaşık 2-3 metre aşağıya düştü"

Sanıktan şikayetçi olan maktulün oğlu Muhammed Yaşık, "Kardeşim, annem ve halamlarla birlikte hem piknik yapmak hem de kaymak için olay yerine gittik. Şambrelleri alıp ilk defa kaydığımızda annemin üstünde bulunduğu şambrel tel örgülerden aşağıya uçtu. Annemin eli ve yüzü kara saplanmış şekilde yüz üstü düşmüştü. Annemi hemen kar içerisinden çıkardık, bağırarak etraftan yardım istedik. 5 dakikaya battaniye getirdiler, yaklaşık 10 kişi annemi battaniye üzerinde kafeteryaya kadar götürdük. Annem bize 'Ellerim ayaklarım tutmuyor, ellerim ve omuzlarım kırıldı' şeklinde söylemlerde bulundu. Hemen ambulansa haber verdik, hastaneye götürdük. Hastanede annemin vefat ettiğini söylediler. Olay nedeniyle sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum. Pistin en aşağısında tel örgüler vardı ancak annemin kaydığı yerdeki tel örgüler açılmıştı, annem de zaten buradan tel örgü olmadığı için yaklaşık 2-3 metre aşağıya düştü. Annem ile ben de şambrelle kayıyordum. Ben kayarken pistin aşağısındaki tel örgüde açıklık olduğunu görmedim, zaten görsem annemin kaymasına izin vermezdim, ben de kaymazdım" diye konuştu.

45 bin TL ceza verildi

Mahkemede bilirkişi raporuna da yer verildi. Raporda sanığın yüzde 70 asli kusurlu, Tuğba Paloluoğlu'nun ise yüzde 30 tali kusurlu bulunduğu belirtildi. Mahkeme heyeti, sanığın dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışları sebebiyle ölüm olayında sorumlu olduğuna ve eylemine uyan taksirle ölüme neden olma suçundan 3 yıl hapis cezası alması gerektiğine karar verdi. Ancak cezada indirim yapılması sonucu, hapis cezası 2 yıl 6 aya düşürüldü ve bu ceza 45 bin TL para cezasına çevrildi.

"İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı"

Karardan sonra açıklamalarda bulunan Tuğba Paloluoğlu'nın kayınbiraderi Sümmani Yaşık, "Karar sebebiyle çok üzgünüz. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Sanık, bilirkişi raporunda yüzde 70 kusurlu belirtilmesine rağmen 3 yıl ceza aldı. Bu 3 yıl cezada ise indirim yapıldı ve 45 bin TL para cezasına çevrildi. Adalet herkes için eşit olmalı, çok üzgünüz. Yüzde 70 kusura rağmen sanık hiç tutuklanmadı ve ilk celsede böyle bir karar çıktı. Karar itiraz edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ