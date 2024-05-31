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Kartepe'de işçi servisi ile cip çarpıştı: 7 yaralı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada, işçi servisi ile cip çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde işçi servisi ile cipin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kahramanlar Caddesi'nde seyir halinde olan H.D. idaresindeki 41 P 0515 plakalı Volkswagen marka işçi servisi ile Selimiye Caddesi'nde giden İ.K. kontrolündeki 34 HA 0448 plakalı Dacia marka cip çarpıştı. Kazanın şiddetiyle cip sürücüsü İ.K. ve servisteki 6 işçi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 7 yaralı çere hastanelere sevk edildi.

Kazaya karışan cip ve işçi servisi çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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