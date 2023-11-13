Kartepe'de İş Yeri Tartışması Kanlı Bitti: 2 Kadın Yaralandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde firmasına gelen, aynı caddede iş yeri bulunan 2 kadını çıkan tartışmada tabancayla vurarak yaralayan Gökhan Karacı, tutuklandı. Kadınların tedavisi ise sürüyor.

Olay, 10 Kasım günü Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Paşadağ Caddesi'nde meydana geldi. Emlak ve otomotiv firmasının ortağı olan Gökhan Karacı, iş yerine gelen, aynı caddede emlak ve organizasyon firması bulunan N.K. ve N.Ü. isimli kadınları çıkan tartışmada tabanca ile vurdu. İhbar üzerine adrese 112 Acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu N.K. ve N.Ü. ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Gökhan Karacı ise olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Gökhan Karacı emniyette işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Karacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda yaralanan N.K. ve N.Ü.'nün özel hastanede tedavisi devam ederken, geçmişte yaşanan bir olay nedeniyle taraflar arasında husumet bulunduğu öne sürüldü.