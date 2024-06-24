Üye Girişi
Haberler

Kartepe'de iş makinesi uçtu, operatör yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanda yol açma çalışmaları sırasında iş makinesi, dik yamaçtan uçtu. İş makinesinin altında kalan operatör yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanda yol açma çalışmaları sırasında iş makinesi, dik yamaçtan uçtu. İş makinesinin altında kalan operatör yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesi Kuzuyayla ormanlık alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman içinde yol açma çalışmaları esnasında paletli iş makinesi dik yamaçtan 50 metre uçarak yan yattı. Operatör iş makinesinin altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıyı araç altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Kartepe 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran 'şeriat' sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı

Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran "şeriat" sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı

 Kayseri'de diri fay hattı bulundu! Üreteceği deprem için test yapılacak

Kayseri'de diri fay hattı bulundu! Üreteceği deprem için test yapılacak

 İmamoğlu'ndan Bakan Yerlikaya'ya mülteci tepkisi: Verdiği rakama kendisi de inanmıyor

İmamoğlu'ndan Bakan Yerlikaya'ya mülteci tepkisi: Verdiği rakama kendisi de inanmıyor

 Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege'nin son görüntüsünde dikkat çeken detay

Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege'nin son görüntüsünde dikkat çeken detay
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title