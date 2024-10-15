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Kartepe'de İnşaat İşçisi İskeleden Düşerek Yaralandı

Kartepe'de İnşaat İşçisi İskeleden Düşerek Yaralandı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kalıp söken bir inşaat işçisi, dengesini kaybederek iskeleden beton zemine düştü. Olay sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kalıp söktüğü sırada iskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki inşaat halindeki binada meydana geldi. İşçi M.Y., kalıp söktüğü sırada dengesini kaybederek iskeleden beton zemine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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