Kartepe'de Hafif Ticari Araç İle Çarpışan Bekçi Yaşamını Yitirdi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde mesai bitimin ardından eve gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada hafif ticari aracın çarptığı iş yerinin gece bekçisi, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 13 Şubat Salı günü Kartepe Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinde gece bekçisi olarak çalışan Mehmet Cüce'ye (64), yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Mehmet Cüce, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet Cüce'nin, mesai bitiminin ardından işten çıktığı ve evine gitmek üzereyken kazanın meydana geldiği öğrenilmişti.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Mehmet Cüce, tedavi gördüğü hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Cüce'nin cenazesi, yakınları tarafından alınarak Kartepe ilçesi Başaran Mahallesi'ndeki Başaran Cami'ye getirildi. Kılınan namazının ardından Cüce'nin cenazesi toprağa verildi. - KOCAELİ