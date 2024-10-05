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Kartepe'de Çocuk, Park Halindeki Aracı Sprey Boyayla Boyadı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 10 yaşlarındaki bir çocuk, park halindeki otomobili sprey boya ile boyarken güvenlik kameralarına yakalandı. Olay sonrası araç sahibi çocuğu yakalayarak özrünü kabul etti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde park halindeki otomobili sprey ile boyayan çocuk güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yaşlarındaki çocuk, eline aldığı sprey boya ile park halindeki otomobili boyayarak olay yerinden kaçtı. Arabasını o halde gören araç sahibi, olayı gerçekleştiren çocuğu yakalayarak, özür dilemesi üzerine affetti. Çocuğun aracı boyadığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kartepe kocaeli Çocuk

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