Kartepe'de çocuk kavgasında şiddet olayı

Kartepe ilçesinde yaşanan bir çocuk kavgasında, bir çocuğun annesi diğer çocuğun boğazını sıktı. Şiddet gören çocuğun babası şikayetçi oldu.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kavga eden 2 çocuktan birinin annesi, diğer çocuğun boğazını sıktı. Şiddet gören çocuğun babası F.K., kadın hakkında şikayetçi oldu.

Olay, 2 gün önce, Kartepe Uzunçiftlik Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Sitenin bahçesinde oynayan 2 çocuk arasında tartışma çıktı. Kavganın ardından çocukların yanına gelen anne Gülcan E., oğlunun kavga ettiği çocuğun boğazını sıkıp şiddet uyguladı. Çevredekilerin tepkisi üzerine çocuğu bırakan Gülcan E., uzaklaştı. Durumu öğrenen, şiddet gören çocuğun babası F.K., sitenin güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının sinirle gelip çocuğun boğazını sıktığı ve çevredekilerin araya girdiği yer aldı. (DHA)