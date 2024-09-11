Üye Girişi
Haberler

Kartepe'de çocuğun üzerinden geçen cipin sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada 12 yaşındaki çocuğun üzerinden geçerek ölümüne sebep olan cipin sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada 12 yaşındaki çocuğun üzerinden geçerek ölümüne sebep olan cipin sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, dün Sarımeşe Sezenler Caddesi'ndeki Sarımeşe İlköğretim Okulu'nun önünde meydana geldi. Öğle arasında arkadaşından ödünç aldığı bisiklete binerek okuldan çıkan 8. sınıf öğrencisi Kaan Altunter (12), A.Ç. idaresindeki 41 AU 325 plakalı Kia marka cipin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Kaan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Başiskele'deki özel hastanede hayatını kaybetti. Kaan Altunter'in cenazesi, bugün Ataevler Mahallesi'ndeki Bahçelievler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Köseköy İstasyon Mezarlığı'na defnedildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü A.Ç'nin ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kartepe kocaeli 3-sayfa Güncel trafik Hukuk

Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti

Cinayeti Whats App mesajları çözebilirdi! Meta'dan 'Narin' açıklaması

 Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende

Dilruba adına özür dileyen Özel, Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Sıra sende

 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

Narin cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi

İşte sır cinayetle ilgili hesap verenlerin listesi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 11 Eylül Çarşamba Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 1. bölüm NOW TV izleme linki var mı? 11-12 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Narin'in katili kim? SON DURUM! Narin'i kim öldürdü? Yusuf Yerkel kimdir? Yusuf Yerkel kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Narin'in gözaltına alınan kaç amcası var, kaç kuzeni var, kaç yengesi var? KOSKİ Konya su kesintisi! 11-12 Eylül Meram, Karatay, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 11-12 Eylül İnegöl, Mudanya, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Narin Güran davasında kaç kişi gözaltına alındı? Aileden kaç kişi gözaltında, annesi, babası, abisi, amcaları, gözaltında mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 11-12 Eylül Ataşehir, Sancaktepe, Sultangazi, Esenler su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? İZSU İzmir su kesintisi! 11-12 Eylül Aliağa, Karabağlar, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 11 Eylül Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?
title