Kartepe'de çıkan yangında uyuyan şahıs komşuları tarafından kurtarıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir evde çıkan yangın sırasında uyuyan şahsı komşuları kurtardı. Ev alev topuna dönerken dumandan etkilenen şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, Kartepe ilçesi Atakent Mahallesi Teleferik Caddesi'nde bulunan 3 katlı evin 3. katında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. O sırada evde uyuyan K.Ç'yi uyandıran komşuları, merdivenle şahsı balkondan indirdi. Kısa sürede büyüyen yangın evin her tarafına sardı. Mahalleli sokağa dökülürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen K.Ç. ise ambulansa alınarak oksijen verildi. Şahsın durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ