Kartepe'de Bisiklet Kazası: Öğrenci Ağır Yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde öğle arasında arkadaşından ödünç aldığı bisiklete binerek okuldan çıkan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, cipin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, Sarımeşe Sezenler Caddesi'ndeki Sarımeşe İlköğretim Okulu'nun önünde meydana geldi. İddiaya göre, öğle arasında arkadaşından ödünç aldığı bisiklete binerek okuldan çıkan 8. sınıf öğrencisi K.A. (13) dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada A.Ç. idaresindeki 41 AU 325 plakalı Kia marka cip K.A'nın üzerinden geçti. Okul önünde meydana gelen olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan K.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başiskele'deki özel hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı. K.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ