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Kartepe'de Bisiklet Kazası: 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde arkadaşından ödünç aldığı bisiklete binerek okuldan çıkan ve cipin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki Kaan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde arkadaşından ödünç aldığı bisiklete binerek okuldan çıkan ve cipin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki Kaan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ortaya çıkan güvenlik kamera görüntüsünde ise Kaan'ın bisikletle tek teker üstünde ilerledikten sonra karşı yönden gelen cipin ön tamponuna çarparak yere düştüğü, aracın ise üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Görüntülerde, bu yürek yakan olaya bazı çocukların da şahit olduğu görüldü.

Olay, Sarımeşe Sezenler Caddesi'ndeki Sarımeşe İlköğretim Okulu'nun önünde meydana geldi. Öğle arasında arkadaşından ödünç aldığı bisiklete binerek okuldan çıkan 8. sınıf öğrencisi Kaan Altuner (13), A.Ç. idaresindeki 41 AU 325 plakalı Kia marka cipin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. Okul önünde meydana gelen olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Kaan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başiskele'deki özel hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı. Kaan Altuner'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay anı kamerada

Acı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Kaan'ın bir süre tek teker üstünde ilerlediği, daha sonra dengesini kaybederek karşı yönden gelen cipe doğru yöneldiği, cipin ön tamponuna çarpıp yere düştüğü, aracın ise üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Aynı zamanda görüntülerde, bu acı olaya bazı çocukların da şahit olduğu görülürken, bir vatandaşın sürücüye bağırarak, "Ne yapıyorsun? Allah belanı versin, dursana" dediği duyuldu.

Sürücü A.Ç'nin emniyetteki işlemlerin sürdüğü bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Kartepe kocaeli 3-sayfa Güncel Çocuk

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